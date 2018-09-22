Сегодня - Международный день без автомобиля: что предлагают водителям

Сегодня, 22 сентября, во всем мире отмечают День без машин.

В этот день автомобилистам предлагают хотя бы на день отказаться от транспорта, сообщает УНН.

В этот день по всему миру проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без автомобиля.

В частности, всем предлагают пересесть из автомобилей на более экологичные виды транспорта.

Традиция проводить День без автомобилей зародилась в конце прошлого века.

Впервые провели в 1973 году в Швейцарии в связи с топливным кризисом.

В настоящее время Всемирный день без автомобиля – это экологическая акция.

Ее цель – напомнить о негативном влиянии автотранспорта на окружающую среду

Отметим, по оценкам экспертов, значительная часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на автотранспорт.