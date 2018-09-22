День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Новости: Паспортный скандал: получивших венгерское гражданство вносят на Миротворец
Паспортный скандал: получивших венгерское гражданство вносят на Миротворец
Новости: Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо
Новости: Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
X

Сегодня - Международный день без автомобиля: что предлагают водителям

Международный День без автомобилей
10:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня во всем мире отмечают День без машин.

Сегодня, 22 сентября, во всем мире отмечают День без машин.

В этот день автомобилистам предлагают хотя бы на день отказаться от транспорта, сообщает УНН.

В этот день по всему миру проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без автомобиля.

В частности, всем предлагают пересесть из автомобилей на более экологичные виды транспорта.

Традиция проводить День без автомобилей зародилась в конце прошлого века.

Впервые провели в 1973 году в Швейцарии в связи с топливным кризисом.

В настоящее время Всемирный день без автомобиля – это экологическая акция.

Ее цель – напомнить о негативном влиянии автотранспорта на окружающую среду

Отметим, по оценкам экспертов, значительная часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на автотранспорт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Автомобиль, День без автомобиля, Праздник, Транспорт, Экология.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Украине могут появиться встроенные начальные школы Порошенко заявил, что каждый четвертый украинец получил биометрический паспорт Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие

Последние новости

Кличко рассказал, как упустил победу в бою с Джошуа Сексуальный скандал в Чили: в отставку ушли уже 7 епископов Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
04 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
05 Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
06 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
Новости сегодня
11:36 Врачи рассказали, что влияет на здоровый сон
11:27 Усик в Лондоне встретился с Лебедевым
11:24 Миранда Керр похвасталась шикарной фигурой после беременности
11:21 Сигареты подорожают: акциз может вырасти на 30%
11:13 Нелепые и смешные моменты на свадьбе, которые успели запечатлеть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон встретился с лидером Палестины
Макрон встретился с лидером Палестины
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь