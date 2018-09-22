Украина повысила статус в рейтинге открытых данных

Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных и второе место среди стран с наибольшим прогрессом в этой сфере.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правительства.

"Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных", - говорится в сообщении на странице Кабмина в Facebook.

По информации Open Data Barometer, наше государство получило 47 баллов.

Для сравнения: в 2015 году она имела лишь 20 баллов.

"Украина заняла второе место среди стран, сделавших наибольший прогресс в развитии открытых данных за последние 4 года", - добавили в правительстве.

Увеличение открытых данных, как отмечается, позволяет улучшать качество государственного сервиса, повышать качество жизни людей и эффективно мониторить все процессы, происходящие в стране.

В прошлом году открытые данные принесли экономике Украины 700 млн долларов.