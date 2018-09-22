Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы

Реформа "Новая украинская школа" призвана сделать образовательное пространство современным для детей.

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Представьте экран, на котором можно освоить игру на фортепиано. Или роботов, которые помогают научиться готовить. Такие технологии украинские разработчики уже предлагают для учебных заведений.

Реформа "Новая украинская школа" как раз и призвана сделать образовательное пространство современным для детей", - написал Гройсман.

Видео, сопровождающее публикацию, демонстрирует робототехнику, которую ребенок может запрограммировать делать все то, что умеет он сам, интерактивную доску, на которой можно писать мелом, маркером и запускать презентации, интерактивные учебники и удобную школьную мебель.

"Только начинаем, впереди много работы, но шаг за шагом дойдем до того, чтобы такие технологии появились в каждой школе", - убежден Премьер.