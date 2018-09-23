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Осеннее равноденствие 2018: запреты праздничного дня
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Осеннее равноденствие 2018: запреты праздничного дня

Смотрите фото (3)
Осеннее равноденствие 2018
10:53 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
segodnya.ua

Новости Украины: Есть ряд важных запретов и рекомендаций на 23 сентября.

23 сентября – День осеннего равноденствия 2018. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковы. А вот после него световой день начинает сокращаться, а ночи, наоборот, становиться длиннее.

Начиная с дня осеннего равноденствия, в северном полушарии Земли день начнет потихоньку убывать, а ночи, наоборот, будут становиться все длиннее. Так продлится до середины декабря, дня зимнего солнцестояния. А в южном полушарии в день осеннего равноденствия начинается астрономическая весна.

Поблагодарите Бога за все хорошее, что у вас было в этом году, за то, чего вы сумели достичь за все положительные моменты и радости, которые оказывали вам уверенности и сил для движения вперед. 23 сентября можно и нужно загадывать желания, энергия равноденствия поспособствует их исполнению.

Что нельзя делать в праздник 23 сентября

Не стоит начинать новые дела. Лучше уделить время своему здоровью, душевному настроению и расслабиться. В этот день нельзя ругаться, чтобы не спугнуть счастье и благополучие, которое природа посылает каждому. Ссоры только разрушают магическое настроение этого праздника.

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Новости Украины, Запреты, Осеннее равноденствие 2018, Осенний праздник, Осень, Праздник, Приметы, Что нельзя делать.
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