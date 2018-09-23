Осеннее равноденствие 2018: запреты праздничного дня

23 сентября – День осеннего равноденствия 2018. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковы. А вот после него световой день начинает сокращаться, а ночи, наоборот, становиться длиннее.

Начиная с дня осеннего равноденствия, в северном полушарии Земли день начнет потихоньку убывать, а ночи, наоборот, будут становиться все длиннее. Так продлится до середины декабря, дня зимнего солнцестояния. А в южном полушарии в день осеннего равноденствия начинается астрономическая весна.

Поблагодарите Бога за все хорошее, что у вас было в этом году, за то, чего вы сумели достичь за все положительные моменты и радости, которые оказывали вам уверенности и сил для движения вперед. 23 сентября можно и нужно загадывать желания, энергия равноденствия поспособствует их исполнению.

Что нельзя делать в праздник 23 сентября

Не стоит начинать новые дела. Лучше уделить время своему здоровью, душевному настроению и расслабиться. В этот день нельзя ругаться, чтобы не спугнуть счастье и благополучие, которое природа посылает каждому. Ссоры только разрушают магическое настроение этого праздника.