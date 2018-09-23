Экспертиза МОН нашла в школьных учебниках дискриминационные вещи

Проведенная Министерством образования и науки антидискриминационная экспертиза обнаружила в украинских школьных учебниках дискриминационные вещи. Об этом сообщила в интервью Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

Левченко отметила: "Я разбиралась с этим вопросом и включена в рабочую группу, которая совершенствует методологию экспертизы. Суть антидискриминационной экспертизы заключается в том, чтобы проанализировать учебники, пособия – тексты, картинки, изображения, видеоматериалы – и обнаружить в них примеры дискриминации – по всем признакам, которые содержатся в законе об основах предотвращения и противодействия дискриминации с целью их дальнейшего устранения. По результатам экспертизы в украинских школьных учебниках найдены дискриминационные вещи".

Она привела примеры: в учебниках выявлена дискриминация "по признаку материального состояния – бедные-богатые. В упражнении в учебнике: начинается лето – собираем чемоданы и едем в Египет, Кипр или в Турцию и др. Но ведь не все у нас это могут себе позволить! И это нужно учитывать, потому что буллинг среди детей, травля – это очень распространенное явление. Причиной может быть что угодно: материальное положение, пол, возраст, избыточный вес, цвет волос. Если у одного в классе - рыжие волосы, мы же знаем, что его будут называть "рыжий". Кто-то к этому будет относиться спокойно, а кто-то – нет. Если все худые, а один – полненький, то он станет объектом травли. Это обида, которая уменьшает уровень собственной уверенности, направленная на нарушение достоинства, и, соответственно, становится дискриминационным фактором. Потому что в таких условиях ребенок решает: я не буду поднимать руку. Почему? Потому что скажут: "Опять этот – жирный, тощий, рыжий, зеленый, какой угодно – лезет". И детей таким образом приучают к молчанию, а на самом деле – дискриминируют.

По возрасту: в учебнике все дедушки и бабушки изображены старенькими, неактивными, немощными, с устаревшим внешним видом, с палкой в руке, очками на носу, сидящими на лавочке. Хотя мы знаем, что и бабушками, и дедушками можно стать в 40 или 50 лет. Так формируется стереотипизация: если ты постарше, то ты уже ничего не умеешь, не знаешь, не можешь – просто сидишь себе на лавочке. И это является оправданием потерь человеческого капитала".

Кроме того, рассказала Левченко, "экспертиза выявила немало насильственных вещей. Например, такой "анекдот": папа побил мальчика, мальчик поплакал и спрашивает: "А что же, папа тебя тоже бил?". Папа отвечает: "меня папа бил, и моего папу били". "Ааа, тогда понятно, почему ты таким хулиганом вырос", – говорит сын. Что это такое? Зачем оно в учебнике по литературе? Потому что это же оправдание телесных наказаний, насилия, которые также связаны с дискриминацией".

Кроме того, "значительно меньше представлены в информации и изображениях женщины, и виды занятий в значительной степени сегрегированы по полу. Фотография: сидят десять человек – пять женщин, пятеро мужчин. Под ней подпись "Учредители общества" и указаны фамилии пяти мужчин, а фамилия ни одной женщины не упомянута. Этот метод называется девизуализация", отмечает Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики.

И еще отмечает Левченко, "почему мальчики, мужчины в книгах изображены исключительно с молотками и гвоздями. Жизнь же развивается дальше, поэтому и иллюстрации должны быть современными. Потому что Украина себя позиционирует в мире как страна возможностей, стартапов, современных технологий – и это должно быть уже из учебников".