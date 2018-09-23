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Варфоломей: Украина имеет право на автокефалию

Патриарх Варфоломей
21:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Патриарх Варфоломей заявил во время литургии в церкви Св. Фоки в Стамбуле, что Украина получит автокефалию, потому что имеет на нее право.

Сегодня патриарх Варфоломей, совершая Божественную литургию в Церкви Св. Фоки в Стамбуле, провозгласил, что направил всем такое сообщение о том, что Украина как можно быстрее получит автокефалию, поскольку имеет на это право, передает УНН со ссылкой на fanarion.blogspot.com.

Воспользовавшись присутствием чешского богослова на Божественной Литургии Патриарх отметил следующее: "Церковь Чехии и Словакии является самой молодой среди остальных автокефальных церквей, которую Вселенский Патриархат провозгласил в 1998 году. Теперь наступила очередь Украины, которая, я надеюсь, получит статус автокефалии в ближайшее время, несмотря на существующие преграды, и это произойдет, поскольку она имеет на это право".

Он также отметил, что "с одной стороны, это исключительно ее право получить (такой) статус автокефалии. С другой стороны, право предоставить (этот) статус автокефалии принадлежит исключительно нашей Вселенской Патриархии, как это произошло со всеми новыми Православными Церквями, начиная от России в XVI в. и заканчивая Церковью Чехии и Словакии, о чем я уже сказал ранее". Патриарх Варфоломей отметил, что "нас не пугают угрозы".

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Новости Украины, Варфоломей, Патрарх, Стамбул, Томос, Украина, Церковь.
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