Луценко: Украину пробуют наводнить криминальными элементами из России
Новости Украины: Генпрокурор добавил, что просто не выполнять решение об розыске и экстрадицию Украина не может, так как не имеет на это законных оснований.
Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России.
"Если Интерпол выставляет так называемую красную карточку розыска члена террористической организации, она подлежит исполнению Украиной", - об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.
По словам Ю.Луценко, если Украина хочет, чтобы террористов из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, или российских наемников в мире притягивали к ответственности, она должна выполнять международное соглашение по борьбе с терроризмом.
"Более того, что террористы ИГИЛ и других террористических организаций, которые воюют на территории Сирии, являются особо опасными, о чем говорят наши стратегические союзники США, Израиль, Европейский Союз", - подчеркнул генпрокурор.
"Кое-кто говорит о том, что пока у нас война с Россией – никого не нужно выдавать. Я не могу поддержать такую точку зрения", - отметил Ю.Луценко.
Генпрокурор пояснил такую позицию тем, что по имеющейся информации в последние месяцы в Украину массово заезжают криминальные элементы из России.
"Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России. Нагромождение российского или пророссийского криминального элемента тут недопустимо. И мы должны их экстрадировать", - подчеркнул Ю.Луценко.
В то же время, Генпрокурор добавил, что никто из тех, кто воевал на стороне Украины, не может быть выдан России.