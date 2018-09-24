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Шторм, холод и дожди: в Украине резко испортится погода

Прогноз погоды на 24 сентября
08:25 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В понедельник и вторник в Украине сохранится прохладная и дождливая погода с порывами ветра 15-20 м/сек.

24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погоды погодных условий. В частности, ожидаются дожди с грозами и значительное усиление ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.

Как подчеркивается в связи с изменением погоды объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды на 24 сентября; Фото: meteo.gov.ua

"Пройдут дожди, местами с грозами, ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду. 23 сентября в северной части Украины прогнозируются местами сильные дожди", – отмечают синоптики.

Погода в понедельник, 24 сентября, в городах Украины:

в Киеве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Виннице - дождь, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Луганске - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Луцке - дождь, ночью +10...+12°, днем +11...+13°;

во Львове - дождь, ночью +10...+12°, днем +11...+13°;

в Днепре - дождь, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;

в Донецке - без осадков, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Житомире -дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Запорожье - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°;

в Кропивницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;

в Николаеве - дождь, ночью +10..+12°, днем +18...+20°;

в Одессе - дождь, ночью +10...+12°, днем +23..+25°;

в Полтаве -дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20;

в Ровно - дождь, ночью +10...+12°, днем +11...+13°;

в Симферополе - солнечно, ночью +10...+12°, днем +22...+24°;

в Сумах - дождь, ночью +8...+10°, днем +14...+16°;

в Тернополе -дождь, ночью 10...+12°, днем +12...+14°;

в Ужгороде - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°;

в Харькове - дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19°;

в Херсоне - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Хмельницком - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°;

в Черкассах - дождь, ночью +9..+11°, днем +81...+20°;

в Чернигове - дождь, ночью +8...+10°, днем +14...+16°;

в Черновцах - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°.

Также специалисты предупреждают и о значительном снижении температуры.

"24 сентября температуры ночью до +6 – +12 градусов, а днем до +12 - +18 градусов. Кроме того, на высокогорье Карпат прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем – 1 - 6 градусов тепла", – добавляют в Гидрометцентре.

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Все по теме:

Новости Украины, Ветер, Дожди, Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 24 сентября, Синоптики, Холод.
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