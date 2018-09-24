Шторм, холод и дожди: в Украине резко испортится погода
Новости Украины: В понедельник и вторник в Украине сохранится прохладная и дождливая погода с порывами ветра 15-20 м/сек.
24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погоды погодных условий. В частности, ожидаются дожди с грозами и значительное усиление ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.
Как подчеркивается в связи с изменением погоды объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды на 24 сентября; Фото: meteo.gov.ua
"Пройдут дожди, местами с грозами, ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду. 23 сентября в северной части Украины прогнозируются местами сильные дожди", – отмечают синоптики.
Погода в понедельник, 24 сентября, в городах Украины:
в Киеве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;
в Виннице - дождь, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Луганске - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;
в Луцке - дождь, ночью +10...+12°, днем +11...+13°;
во Львове - дождь, ночью +10...+12°, днем +11...+13°;
в Днепре - дождь, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;
в Донецке - без осадков, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;
в Житомире -дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;
в Запорожье - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;
в Ивано-Франковске - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°;
в Кропивницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;
в Николаеве - дождь, ночью +10..+12°, днем +18...+20°;
в Одессе - дождь, ночью +10...+12°, днем +23..+25°;
в Полтаве -дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20;
в Ровно - дождь, ночью +10...+12°, днем +11...+13°;
в Симферополе - солнечно, ночью +10...+12°, днем +22...+24°;
в Сумах - дождь, ночью +8...+10°, днем +14...+16°;
в Тернополе -дождь, ночью 10...+12°, днем +12...+14°;
в Ужгороде - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°;
в Харькове - дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19°;
в Херсоне - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Хмельницком - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°;
в Черкассах - дождь, ночью +9..+11°, днем +81...+20°;
в Чернигове - дождь, ночью +8...+10°, днем +14...+16°;
в Черновцах - дождь, ночью +10...+12°, днем +12...+14°.
Также специалисты предупреждают и о значительном снижении температуры.
"24 сентября температуры ночью до +6 – +12 градусов, а днем до +12 - +18 градусов. Кроме того, на высокогорье Карпат прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем – 1 - 6 градусов тепла", – добавляют в Гидрометцентре.