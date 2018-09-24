Когда потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь

По долгосрочным прогнозам европейских синоптиков погода в октябре 2018 года удивит теплом. Второй месяц осени начнется с рекордных +25ºС. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени. Об этом сообщает "Метеопрог".

Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит.

Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.

Краткая климатическая характеристика октября

Температурные рекорды октября: абсолютный минимум температуры был зафиксирован в 1920 году и составил -22,6 °C; максимум температуры +35,3°C наблюдался в 1952 году.

Средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре не превышает +7°C…+10°C, на юге страны +14°С. Количество осадков составляет на юге 24-27 мм, на остальной территории страны 32-38 мм, в западных областях и на Закарпатье 43-56 мм.

Народные приметы октября:

Если вороны сидят на нижних ветках деревьев – жди непогоды.

Если к середине октября листья с березы еще не осыпались – снег выпадет нескоро.

Если белки запасли на зиму много орешков, зима будет холодная и снежная.

Если на Покров еще не выпал снег — его можно не ждать до самого Рождества.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что начало октября порадует погодой. С 1 по 7 октября в Украине потеплеет до плюс 23—25 градусов. Но уже с 8 октября по всей стране начнется снижение температуры до плюс 12—15 градусов, в северных областях даже возможны заморозки. А начиная с 15 октября температура воздуха понизится до плюс 9 — 12 градусов и в этих пределах будет держаться до конца месяца.

Что же касается дождей, то, по словам народного синоптика, в первой половине октября их будет немного, а вот вторая половина месяца будет дождливой.

Ранее Горбань рассказывал, что начиная с 15 сентября в Украину придет первое бабье лето, во время которого осадков не ожидается, столбики термометров местами достигнут отметки плюс 25. Правда, продлится оно всего десять дней, а уже с 25 сентября к нам снова вернутся дожди и ожидается понижение температуры.

При этом Леонид Горбань добавил, что второе бабье лето стоит ожидать после 4 октября. Тогда столбики термометров снова поднимутся до 20 градусов тепла и выше.