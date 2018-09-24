День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме
Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме
Новости: Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
Новости: Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
Новости: "Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону
"Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону
X

Прогноз погоды на 25 сентября: пройдут умеренные дожди по всей Украине

Дождь
14:31 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Во вторник, 25 сентября, в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, в Карпатах возможен мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине во вторник, 25 сентября, погоду будет определять холодная и влажная воздушная масса с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник пройдет небольшой дождь (в Карпатах – с мокрым снегом), ночью в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области ожидаются умеренные дожди.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 9-14°, в южных и восточных областях 13-18°; в Карпатах ночью и днем заморозки в воздухе 0-3°.

На западе Украины дожди. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины дождь. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В центре Украины дождь. Температура воздуха ночью +5…+ 8 градусов, днем +11…+13 градусов.

На востоке Украины дождь. Температура воздуха ночью +7…+9 градуса, днем +14…+16 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +8…+10 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Киеве 25 сентября прогнозируется небольшой дождь; температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 сентября самая высокая температура днем была 29,1° в 2015 году, самая низкая ночью -2,5° в 1902 году.

В Украине в среду, 26 сентября, без осадков. Ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °; днем в Украине 10-15 ° тепла. В Киеве 26 сентября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 12-14 ° тепла.

По состоянию на 9:00 понедельника, 24 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах г. Киева 17°.

Уже в начале октября по прогнозам европейских синоптиков в стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени. Уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 25 сентября, Дождь, Карпаты, Погода в регионах Украины, Погода в Украине 25 сентября, Прогноз погоды в Украине, Снег, Холодно.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Итоги 23 сентября: Обещание патриарха, успех украинских кораблей Луценко: Украину пробуют наводнить криминальными элементами из России Варфоломей: Украина имеет право на автокефалию

Последние новости

Смешные фото о том, как распознать хипстера за повадками Джордж Р. Мартин рассказал, какое название будет у нового приквела "Игры престолов" Усик - Беллью: вышел проморолик к бою (Видео)
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
03 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
04 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
05 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
Новости сегодня
15:40 Надежда Дорофеева показала новый осенний образ
15:39 Смешные фото и картинки, которые поднимут настроение
15:37 Застройщиков проверят на предмет уплаты налогов
15:31 "Хоффенхайм" мог сделать игру в первом тайме": Вацко и Леоненко - о старте Шахтера в ЛЧ
15:30 В Раде предлагают запретить ряд имен
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь