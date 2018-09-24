Прогноз погоды на 25 сентября: пройдут умеренные дожди по всей Украине

В Украине во вторник, 25 сентября, погоду будет определять холодная и влажная воздушная масса с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник пройдет небольшой дождь (в Карпатах – с мокрым снегом), ночью в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области ожидаются умеренные дожди.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 9-14°, в южных и восточных областях 13-18°; в Карпатах ночью и днем заморозки в воздухе 0-3°.

На западе Украины дожди. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины дождь. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В центре Украины дождь. Температура воздуха ночью +5…+ 8 градусов, днем +11…+13 градусов.

На востоке Украины дождь. Температура воздуха ночью +7…+9 градуса, днем +14…+16 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +8…+10 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Киеве 25 сентября прогнозируется небольшой дождь; температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 сентября самая высокая температура днем была 29,1° в 2015 году, самая низкая ночью -2,5° в 1902 году.

В Украине в среду, 26 сентября, без осадков. Ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °; днем в Украине 10-15 ° тепла. В Киеве 26 сентября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 12-14 ° тепла.

По состоянию на 9:00 понедельника, 24 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах г. Киева 17°.

Уже в начале октября по прогнозам европейских синоптиков в стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени. Уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.