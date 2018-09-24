Гройсман о "пакете малыша": Мы вышли на 59% обеспечения от заявок

К концу года ориентировочно 100 тыс. новорожденных в Украине получат подарок от государства - "пакет малыша", в котором собраны основные вещи для первых месяцев жизни.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

Он напомнил, что эта инициатива стартовала в сентябре в рамках политики правительства, направленной на увеличение рождаемости.

"Правительство ввело новую традицию - "Пакет малыша". В пакетах, которые уже направляются к малышам, есть все самое необходимое на первое время. Это наш дополнительный вклад в здоровье маленьких украинцев. Главное, чтобы детей становилось больше", - сказал Гройсман.

"Мы вышли на 59% обеспечения от заявок. К концу года ориентировочно 100 тыс. маленьких украинцев получат "пакет малыша", - сказал премьер.