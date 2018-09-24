В Минобразования обещают повышение зарплат учителям на 9%

В проекте госбюджета на 2019 год вновь заложен 1 млрд грн на модернизацию образовательного пространства начальной школы, а также планируется повышение заработной платы учителям на 9%.

Об этом на Форуме издателей во Львове заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

"Несмотря на все сложности бюджета следующего года, мы все же заложили соразмерную инвестицию на следующий год - 1 миллиард гривен на образовательную среду для первоклассников, которые придут учиться в 2019 году", - рассказала Гриневич.

Она также отметила, что в следующем году все педагогические работники получат повышение зарплаты на 9%.

"Это очевидно недостаточное повышение заработной платы. Я надеюсь, что в процессе доработки бюджета в парламенте нам удастся получить большие преференции для образования. Но все же некоторое увеличение зарплаты произойдет", - добавила министр.

Как сообщалось, в 2019 году МОН планирует ввести принцип "деньги за учителем" - оплачивать за бюджетный счет повышения квалификации учителей. Педагоги смогут выбирать, где именно и какой курс повышения квалификации пройти, а оплачиваться обучение будет из бюджета.