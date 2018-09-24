Тариф на медуслуги 2-го и 3-го уровней будет покрывать 90% случаев

Базовый тариф на медицинские услуги вторичного и третичного уровня в 90% случаев будет покрывать всю стоимость медицинской услуги, прогнозирует глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

"Мы будем оплачивать за пролеченные случаи на основе тарифа. Базовый тариф будет включать в себя амортизацию оборудования, работу врачей, лекарства. Это тариф, который все включает и работает в 90% случаев", - сказал он в интервью.

Вместе с тем О.Петренко отметил, что "есть особые виды услуг, специализированные, с применением дорогих препаратов". Поэтому тариф на такие услуги будет учитывать, в том числе и дофинансирование.

"Мы выступаем как маленький медицинский Минфин: есть определенная сумма денег и мы должны сказать, что мы сможем сделать за эти деньги. Если правительство, а тем более парламент, дадут нам дополнительные деньги, мы будем рады, но нам нужно будет решать, кому мы даем, а кому - нет. Но госбюджет ведь не бездонный. Наша задача - эффективно и справедливо распределить те средства, которые парламент решит выделить на здравоохранение", - сказал он.