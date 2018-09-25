Рассмотрение апелляции по делу Кернеса назначено на 25 сентября

Рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого назначено в апелляционном суде Полтавской области на вторник, 25 сентября.

Как следует из списка назначенных к рассмотрению дел на интернет-портале "Судова влада Украины", начало заседания запланировано на 15.00 второника.

Ранее в понедельник Верховный суд Украины оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов обвиняемых о направлении уголовного производства в апелляционного суда Полтавской области в апелляционный суд другой области.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 УК Украины.

26 марта 2015 Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

Сторона потерпевших и обвинения выступали за рассмотрение дела в Киеве, ссылаясь на то, что в Харькове Г.Кернес может влиять на суд. Кроме того, потерпевшие Сергей Ряполов и Александр Кутянин утверждали, что переехали из Харькова в Киев.

2 апреля 2015 ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

"Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу", - говорится в решении, оглашенном А.Антоновым.

В мотивировочной части документа отмечается, что неявка прокуроров, потерпевших и их представителей в судебные дебаты нарушает принцип соревновательности сторон и принцип равенства всех перед законом и судом. Кроме того, сторона обвинения таким поведением нарушает принцип уважения к человеческому достоинству.

"Поскольку судом исчерпаны возможности обеспечения участия прокуроров и потерпевших в такой важной стадии судебного процесса, как судебные дебаты, суд лишен возможности принять окончательное решение по сути обвинения, поэтому следует обратиться к возможности применения аналогии права в уголовном процессе", - говорится в решении суда.

Проанализировав нормы национального и международного права, суд пришел к выводу, что уголовное производство следует закрыть.

Позднее в тот же день заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу в отношении Г.Кернеса, В.Блинника и Е.Смицкого.

"Прокуратура Полтавской области внесла сведения по данному факту в ЕРДР по ч. 1 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения)", - сказала А.Стрижевская на брифинге.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья А.Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук Также он выразил убеждение, что "дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора".

В тот же день НАПК заявило о намерении проверить декларации о доходах судьи А.Антонова.

15 августа 2018 года А.Антонов пожаловался на давление со стороны Генпрокуратуры и НАПК в Высший совет правосудия и попросил принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

21 августа 2018 года в апелляционном суде Полтавской области сообщили, что апелляционные жалобы подали прокуроры отделов Генпрокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.