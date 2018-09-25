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"Лев": в Украине будут выпускать новый броневик

Бронемашина "Лев"
12:38 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото:ukroboronprom

Новости Украины: В Украине готовятся начать выпуск нового броневика по имени "Лев".

Львовский бронетанковый завод успешно провел испытания и готов к серийному производству бронированной ремонтно-эвакуационной машины "Лев".

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", в состав которого входит завод.

Фото: бронемашина "Лев" (ukroboronprom)

По ее информации, машина создана на базе танка Т-72 и предназначена для эвакуации военной техники и ее ремонта в условиях боевых действий.

 БРЭМ "Лев" оснащен лебедкой с тросом, электросварочным оборудованием, имеет кран-стрелу и грузовую платформу.

Отмечается, что экипаж машины состоит из 3 человек, на вооружении БРЭМ - пулемет НСВТ (КТ-12,7).

По данным концерна, "Лев" был создан конструкторами Львовского бронетанкового завода специально для усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания танковых подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций.

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Новости Украины, Бронемашина "Лев", Военная техника, Вооружение, ВСУ, Укроборонпром.
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