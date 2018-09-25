Франция предаст Украине первые 4 вертолета из 55 уже до конца года

Три вертолета для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и один - для Национальной гвардии Украины – от компании Airbus Helicopters поступят в рамках украинско-французского контракта до конца 2018 года, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, во вторник в рамках рабочей поездки в Черниговскую область А.Аваков рассказал, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании Airbus Helicopters.

По его словам, три из них будут работать в подразделениях ГСЧС - это вертолет с необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделения Нацгвардии Украины.

"Здесь, в Нежине, будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и др. Это новый уровень профессионального качества нашей работы, когда случается что-то, нуждающееся в концентрации, все вертолетные силы МВД будут направлены в одно место. … Мы переходим в мир новых технологий", - отметил министр.

Для сервисного обслуживания вертолетов построят четыре ангара.

В ГСЧС рассчитывают, что после расширения вертолетного парка спасатели смогут нести усиленную службу на юге Украины и выполнять поисковые операции на море.

Для новых вертолетов начали готовить летный состав, который пройдет обучение во Франции.

Ранее, в июле, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты.

Руководство МВД рассмотрело вариант базирования и технического обслуживания вертолетов Airbus Helicopters на территории специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС в г.Нежин (Черниговская обл.).