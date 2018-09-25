День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"
Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"
Новости: Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы
Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы
Новости: Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Новости: Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
X

Приоритет украинского угля: Кабмин повысит энергонезависимость Украины

Приоритет украинского угля: Кабмин повысит энергонезависимость Украины
15:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины:

Кабинет министров Украины планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля , что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны.

Об этом говорится в распоряжении правительства, текстом которого располагает издание «Наші Гроші».

Как сообщается, проект распоряжения Кабмина разработало Министерство энергетики.

В пояснительной записке к документу указано, что из-за оккупации Донбасса возник дефицит энергетического угля на уровне 5 млн тонн в год.

Это заставило страну закупать более дорогой импортный уголь.

По данным Минэнерго, в Украину было завезено 1,4 млн тонн угля марок А (антрацит) и Т (тощий) из ЮАР и США на общую сумму 3,7 млрд грн, что почти равно уровню господдержки шахт в последние два года – 2,9 млрд грн.

Минэнерго отмечает, что приоритетное сжигание угля отечественных шахт поможет Украине сэкономить 900 млн грн, будет способствовать снижению зависимости от России (на которую приходится 80% импорта) и укреплению национальной валюты из-за снижения объемов вывода валюты из страны.

Сейчас проект распоряжения правительства находится на согласовании членов правительства и предусматривает также приказ ГП «Энергорынок» разработать заданный график нагрузки с учетом приоритетности работы блоков ТЭС на украинском угле.

Ранее премьер министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать, чтобы сократить зависимость импортного антрацита.

"Украинский уголь марки А сегодня находится на украинском Донбассе под оккупацией. И мы должны сделать все для того, чтобы отказаться от антрацита и наращивать добычу угля марки Г» - подчеркивал премьер.

По мнению Гройсмана, приоритет украинского угля на ТЭС принесет в отрасль инвестиции, что позволит увеличивать добычу собственного угля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антрацит, Владимир Гройсман, Кабмин Украины, ТЭС, Уголь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Тариф на медуслуги 2-го и 3-го уровней будет покрывать 90% случаев Сенцова объявили почетным гражданином столицы Франции Самолеты РФ создавали опасность кораблям ВМС ВСУ в Черном море

Последние новости

Какие ритуалы на удачу проводили Коко Шанель и Пабло Пикассо Селена Гомес уходит из соцсетей Футбол: расписание матчей 25 сентября
Сегодня читают
01 Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)
02 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
03 Киевлянам снова отключат холодную воду
04 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
05 Самолет Порошенко приземлился в США
Новости сегодня
16:18 Клопп поставит второго вратаря на матч Ливерпуля с Челси
16:15 Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих
16:02 Скандал Ватикана: Немецкая католическая церковь извинилась за насилие над детьми
15:54 Мадам Брови: собака с интересной внешностью (Фото)
15:54 Тина Кароль опубликовала в Facebook снимки с новой фотосессии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Не только заморозки: Погода в Украине продолжает ухудшаться
Погода в Украине продолжает ухудшаться
Новости: Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Новости: В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
В Украине ввели в обращение новую "двадцатку"
Новости: Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь