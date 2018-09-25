Приоритет украинского угля: Кабмин повысит энергонезависимость Украины

Кабинет министров Украины планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля , что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны.

Об этом говорится в распоряжении правительства, текстом которого располагает издание «Наші Гроші».

Как сообщается, проект распоряжения Кабмина разработало Министерство энергетики.

В пояснительной записке к документу указано, что из-за оккупации Донбасса возник дефицит энергетического угля на уровне 5 млн тонн в год.

Это заставило страну закупать более дорогой импортный уголь.

По данным Минэнерго, в Украину было завезено 1,4 млн тонн угля марок А (антрацит) и Т (тощий) из ЮАР и США на общую сумму 3,7 млрд грн, что почти равно уровню господдержки шахт в последние два года – 2,9 млрд грн.

Минэнерго отмечает, что приоритетное сжигание угля отечественных шахт поможет Украине сэкономить 900 млн грн, будет способствовать снижению зависимости от России (на которую приходится 80% импорта) и укреплению национальной валюты из-за снижения объемов вывода валюты из страны.

Сейчас проект распоряжения правительства находится на согласовании членов правительства и предусматривает также приказ ГП «Энергорынок» разработать заданный график нагрузки с учетом приоритетности работы блоков ТЭС на украинском угле.

Ранее премьер министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать, чтобы сократить зависимость импортного антрацита.

"Украинский уголь марки А сегодня находится на украинском Донбассе под оккупацией. И мы должны сделать все для того, чтобы отказаться от антрацита и наращивать добычу угля марки Г» - подчеркивал премьер.

По мнению Гройсмана, приоритет украинского угля на ТЭС принесет в отрасль инвестиции, что позволит увеличивать добычу собственного угля.