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Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих

Владимир Омелян во время встречи в США
16:15 Сегодня Телеграф
mtu.gov.ua

Новости Украины: Владимир Омелян во время встречи в США обсуждал расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи в США подробно обсудил сотрудничество в сфере авиации.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, встреча состоялась с заместителем министра транспорта США Дереком Каном, главой Офиса международной авиации Минтранса Брайаном Хедбергом и заместителем руководителя Федеральной Авиационной Администрации Дэвидом Буркхолдером, которые подробно обсудили сотрудничество в сфере авиации.

"Мы готовы развивать пассажирские авиаперевозки со странами мира и заинтересованы в содействии имплементации Соглашения между Украиной и США о воздушном сообщении.

Также, безусловно, мы искренне будем приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине", - отметил Омелян.

По словам министра инфраструктуры Украины, согласно данным Международной ассоциации аэропортов, украинские аэропорты являются одними из самых быстрорастущих в регионе.

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Новости Украины, Авиация, Владимир Омелян, Мининфраструктуры Украины, США.
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