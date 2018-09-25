Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи в США подробно обсудил сотрудничество в сфере авиации.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, встреча состоялась с заместителем министра транспорта США Дереком Каном, главой Офиса международной авиации Минтранса Брайаном Хедбергом и заместителем руководителя Федеральной Авиационной Администрации Дэвидом Буркхолдером, которые подробно обсудили сотрудничество в сфере авиации.

"Мы готовы развивать пассажирские авиаперевозки со странами мира и заинтересованы в содействии имплементации Соглашения между Украиной и США о воздушном сообщении.

Также, безусловно, мы искренне будем приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине", - отметил Омелян.

По словам министра инфраструктуры Украины, согласно данным Международной ассоциации аэропортов, украинские аэропорты являются одними из самых быстрорастущих в регионе.