Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих
Новости Украины: Владимир Омелян во время встречи в США обсуждал расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи в США подробно обсудил сотрудничество в сфере авиации.
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, встреча состоялась с заместителем министра транспорта США Дереком Каном, главой Офиса международной авиации Минтранса Брайаном Хедбергом и заместителем руководителя Федеральной Авиационной Администрации Дэвидом Буркхолдером, которые подробно обсудили сотрудничество в сфере авиации.
"Мы готовы развивать пассажирские авиаперевозки со странами мира и заинтересованы в содействии имплементации Соглашения между Украиной и США о воздушном сообщении.
Также, безусловно, мы искренне будем приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине", - отметил Омелян.
По словам министра инфраструктуры Украины, согласно данным Международной ассоциации аэропортов, украинские аэропорты являются одними из самых быстрорастущих в регионе.