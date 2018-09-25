Украинцы стали больше ездить за рубеж: топ-5 наиболее популярных стран

Количество украинских туристов, отдохнувших за рубежом в летний сезон 2018 года, по сравнению с 2016-2017 годами выросло на 20-25%, в зависимости от направления.

Такие данные 25 сентября на пресс-конференции обнародовал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

По его словам, больше всего украинцы летом летали в Турцию и Египет. Туда в пиковые периоды вылетали 30-35 чартерных рейсов в сутки.

Также в пятерку наиболее популярных среди украинских туристов стран вошли Греция, Болгария и Испания.

Данные были составлены на основе анализа количества чартерных и регулярных рейсов, выполненных по заказам украинских туристических операторов.

При этом, по словам директора on-line сервиса бронирования туров TripSee.com Юлии Челикпазу, в летнем сезоне 2018 года на 20-30% выросло количество бронирований европейских направлений.

Царук отметил рост въездного и внутреннего турпотока на украинские морские курорты.

Так, в летний сезон 2018 года Бердянск принял около 1 млн туристов, Херсонская область – 3,5 млн туристов, Одесса и одесская область – около 5 млн туристов.

По словам Царука, иностранцы поняли, что Украина – не опасная страна.