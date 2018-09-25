УПЦ МП требует от экзархов патриарха Варфоломея покинуть ее "каноническую территорию"

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) на заседании во вторник призвал вселенского патриарха Варфоломея прекратить вмешательство в их внутренние дела, а также настаивают на том, чтобы экзархи Константинопольского патриархата в Украине покинули "каноническую территорию" УПЦ (МП).

"Постановили: 1) Выразить обеспокоенность назначением Константинопольским патриархатом "экзархов" в Киев и считать это назначение грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви (МП - ИФ) и нарушение ее канонической территории. 2) Призвать патриарха Константинопольского Варфоломея I прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви (МП – ИФ) и не нарушать ее канонической территории", - говорится в решении синода, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).

В решении подчеркивается, что экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион "должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви".

Также было объявлено о том, что епископат УПЦ (МП) приостанавливает совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата.

Кроме этого, синод рассмотрел внесенные в Верховную Раду законопроекты №№ 4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), 4511 (об особом статусе религиозных организаций), 5309 (об изменении названия религиозных организаций) и призвал парламентариев отказаться от их принятия.

"Священный Синод призывает всех участников, работающих над реализацией законопроектов…, отказаться от этих законодательных намерений как противоречащих Конституции Украины и являющихся антицерковными", - говорится в решении синода.

В УПЦ (МП) убеждены, что упомянутые законодательные инициативы "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)".

Как сообщалось, Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

В пресс-центре Киевской патриархии (УПЦ-КП) приветствовали это решение и заявили, что ожидают плодотворного сотрудничества с экзархами в подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.

"Для светской аудитории функции экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями чрезвычайного и полномочного посла. Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы экзархата, которая в ХХ веке существовала в Украине в Русской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме экзархата", - подчеркнули в УПЦ Киевского патриархата.