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Кириленко: УПЦ МП провоцирует межконфессиональную вражду в Украине

Вячеслав Кириленко
05:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: КМУ

Новости Украины: Вице-премьер-министр отмечает, что украинская православная церковь Московского патриархата стала на путь самоизоляции.

Заявлением против пребывания представителей Константинопольского патриарха в Украине украинская православная церковь Московского патриархата провоцирует межконфессиональную рознь.

Такое мнение вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко выразил в Twitter.

«Заявлением против пребывания представителей Константинопольского патриарха в Украине Московский патриархат сам провоцирует межконфессиональную вражду», - написал Кириленко.

По мнению вице-премьера, "любая церковь не может пренебрегать мнением большинства православных Украины, которые поддерживают предоставление томоса". "УПЦ МП стала на путь самоизоляции", - отметил он.

25 сентября, УПЦ МП заявила, что требует от Константинопольского патриархата отозвать экзархов с Украины.

В частности, священный Синод УПЦ МП на заседании, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре, выразил свое отношение относительно назначения Константинопольским патриархатом экзархов в Киев.

Синод постановил, что назначение Вселенским патриархатом двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине является «грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории» и призвал Константинопольского Варфоломея «прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной Церкви и не нарушать ее канонической территории».

Синод постановил, что деятельность экзархов Константинопольского патриархата архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона является антиканонической, нарушает межконфессиональный мир в Украине, и они должны «покинуть каноническую территорию Украинской православной Церкви». Епископат УПЦ МП должен приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом Синод призвал клир, монашествующих и верующих УПЦ МП усилить свои молитвы «за сохранение единства святого православия».

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Новости Украины, Вячеслав Кириленко, Новости Украины, Украина, УПЦ МП.
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