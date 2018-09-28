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Константинополь обосновал решение предоставить Украине автокефалию

Вселенский патриарх Варфоломей
11:06 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Вселенский патриархат рассказал, почему необходимо предоставить Украине автокефалию.

Вселенский патрирхат никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата.

Об этом говорится в 29-страничном документе, в котором приводятся данные из архивов, сообщает радио "Эхо Москвы".

В историческом исследовании, проводившемся при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece, отмечается, что право хиротонии было предоставлено Москве "по финансовым причинам", "из необходимости" и "носило временный характер".

Таким образом, Вселенский патриарх "имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым", говорится в документе.

Как сообщалось, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии.

РПЦ: Автокефалия Украины является открытым навязыванием Константинополем своей власти

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии для новой украинской церкви. Заседание Синода, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на октябрь.

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

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Новости Украины, Автокефалия, Вселенский патрархат, Вселенский Патриархат, Томос, Томоса об автокефалии.
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