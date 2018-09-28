В НПУ напомнили, что водители с 1 октября должны включать фары и днем, и ночью

С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"В соответствии с пунктом 9.8 Правила дорожного движения, с 1 октября по 1 мая водители должны включать фары, данное положение является обязательным для выполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное", - говорится в сообщении.

Именно в отмеченный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями, возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривень.

Как сообщалось, в Украине внедрение системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется уже в ближайшее время, после принятия всех необходимых документов. Отмечается, что система штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов, после определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством. Устанавливаться приборы фото - и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и аварийно опасных участках.