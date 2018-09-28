В Минсоцполитики назвали количество усыновленных детей в Украине за 10 лет

Более 27 тысяч украинских детей-сирот вошли в круг семей с 2008 по 2018 год. Об этом сообщил Министр социальной политики Андрей Рева накануне Дня усыновления, который ежегодно отмечается 30 сентября, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"За период с 2008 по 2017 годы в Украине было усыновлено 27035 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них в семьи граждан Украины — 18 748", — говорится в сообщении.

Накануне Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба в эфире одного из телеканалов заявил, что 1800 семей стоят в очереди на усыновление в Украине.

При этом вероятность усыновления детей от 4 до 10 лет составляет около 80%, а меньше всего хотят усыновлять сирот подросткового возраста. Напомним, в Украине 71 тысяч детей имеют статус сироты. Из них 6000 живут в домах-интернатах. Отметим, что День усыновления отмечается ежегодно 30 сентября. Соответствующий приказ глава государства издал 27 ноября 2008 года.