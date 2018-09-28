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Украинский "Буцефал": военные в зоне ООС получили новейший БТР

БТР Буцефал
14:53 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости Украины: Военнослужащие, принимающие участие в Операции объединенных сил, испытали новейший украинский БТР "Буцефал".

Военнослужащие операции Объединенных сил (ООС) получили новый БТР "Буцефал", разработанный ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook. "Новейший БТР-4Е "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению и производится на заводе имени Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою", – отметили в пресс-службе ООС.

В штабе сообщили, что БТР оборудован мощной 30-мм пушкой и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты "Стугна". Кроме того, он имеет два водометных движителя и насосы для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.

"Буцефал" может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, которые есть на вооружении российско-оккупационных войск. Военнослужащие Объединенных сил уже успели по достоинству оценить боевые способности новейшей боевой машины", – добавили в пресс-службе.

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Новости Украины, БТР, БТР Буцефал, Буцефал, ВСУ, ООС.
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