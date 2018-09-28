Гройсман вводит механизм поддержки инноваций на предприятиях

Кабинет министров Украины до конца года запустит механизм бюджетной поддержки технологических инноваций на отечественных предприятиях.

Об этом во время заседания Национального комитета по промышленному развитию сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, задачей правительства является перестройка с сырьевой экономики на экономику добавленной стоимости, чего невозможно сделать без поддержки инноваций.

Также он отметил, что сегодня только пятая часть отечественных предприятий являются инновационными.

"Мы уже к концу года включим механизм государственной поддержки. Такую задачу я поставил перед Национальным комитетом по промышленному развитию. Выбор проектов будет утверждаться не чиновниками, а предпринимателями. Это обеспечит прозрачность и качество. И мы также минимизируем проявление любых коррупционных рисков при распределении средств. И в следующем году мы такую работу продолжим", - говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, среди приоритетных задач, которые правительство хотело бы реализовать в течение текущей сессии Верховной Рады, есть поощрение инноваций. Кабмин готовит два законопроекта - о венчурном капитале поддержки инноваций и стартапов, а также - об индустриальных парках.