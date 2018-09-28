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Директор "Электронмаша" уволен за присвоение госимущества на 60 млн

Электронмаш
15:56 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В СБУ выявили факты незаконного завладения частью целостного имущественного комплекса стратегического госпредприятия "Электронмаш".

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБУ задокументировали факты незаконного завладения частью целостного имущественного комплекса стратегического госпредприятия "Электронмаш". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители "Электронмаша" вопреки требованиям нормативно-правовых актов организовали отчуждение объектов недвижимого имущества госпредприятия общей площадью почти 80 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом киевская недвижимость "Электронмаша" незаконно стала собственностью коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия.

Сейчас должностным лицам госпредприятия, причастным к противоправной схеме, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Директора "Электронмаша" уволили за присвоение госимущества на 60 млн гривен.

"Приказом Минэкономразвития директор "Электронмаша" уволен с должности и назначен новый руководитель государственного предприятия", - отметили в СБУ.

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Новости Украины, Минэкономразвития Украины, Неджвижимость, СБУ, Электронмаш.
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