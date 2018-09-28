Пригрозил проклятием: Вселенский патриарх раскритиковал митрополита Илариона

Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с руководством РПЦ раскритиковал митрополита Илариона.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на обнародованные в Греции выдержки из переговоров, которые прошли 31 августа в Турции.

Недовольство Константинопольский патриарха вызвало одно из интервью митрополита Илариона, в котором он утверждал, что украинский Президент Петр Порошенко давал взятки Вселенскому патриархату.

"Если вы не можете этого доказать, то вы ошибаетесь в отношении церкви-матери и будете прокляты за это", — заявил патриарх Варфоломей.

Как утверждается, он попросил главу РПЦ Кирилла наказать митрополита, поскольку его заявления наносят вред Московскому патриархату.

Стороны обсуждали возможную автокефалию Украинской православной церкви, против которой выступает Москва.