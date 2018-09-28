Супрун: Средств на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" не хватает

Без голосования народными депутатами за перераспределение государственного бюджета нельзя будет найти нужную сумму на лечение всех больных за рубежом.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Из года в год сталкиваемся с одной и той же ситуацией — средств, заложенных в бюджете на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" не хватает, чтобы оплатить лечение всем, кто нуждается. Непрерывно сотрудники Министерства ищут возможность спасти жизни людей. Но без решения народных депутатов, без голосования ими за перераспределение государственного бюджета, мы не найдем нужную сумму на лечение всех", - написала Супрун.

По ее словам, из года в год Минздрав также обращается к Минфину и нардепам с просьбой пересмотреть расходы госбюджета и выделить дополнительное финансирование в течение года.

"Совместными усилиями дополнительные средства удается отыскать. В прошлом году финансирование программы достигло рекордной суммы свыше 628 млн грн. И несмотря на увеличение расходов, количество тяжелобольных граждан, которым нужна помощь государства для оплаты лечения в зарубежных клиниках, также растет", - уточнила Супрун.

Она добавила, что в настоящее время вся сумма, выделенная на эти цели в 2018 году, исчерпана.

"Пока вся сумма, выделенная в 2018 году — исчерпана. Сейчас на учете состоит 91 пациент. Для их лечения необходимо около 296 млн грн", - отметила чиновница.

Супрун подчеркнула, что "мы будем бороться дальше, общаться с пациентами и их родными, обращаться ко всем ответственным структурам за помощью".

Ранее заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook написала, что в Минздраве общаются с родственниками всех пациентов, нуждающихся в лечении за рубежом.

В то же время, по словам Стефанишиной, она намерена написать письмо в Министерство финансов, чтобы там разрешили внести изменения в законодательство и использовать средства, находящиеся на счетах клиник за рубежом, что может помочь спасти жизни 15 тяжелобольных людей.