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Руслана Лыжичко назначена глобальным амбассадором возобновляемой энергии

Руслана Лыжичко
07:22 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Руслана также призвала человечество не забывать о возобновляемых источниках энергии.

Известная украинская певица, общественная деятельница Руслана Лыжичко на саммите WindEnergy Hamburg 2018 в Гамбурге (Германия) стала глобальным амбассадором возобновляемой энергии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

По информации украинского МИД, на глобальном саммите WindEnergy Hamburg 2018 Руслана была официально назначена амбассадором возобновляемой энергии в мире и получила соответствующий сертификат Global 100% RE от генерального секретаря Всемирной ветроэнергетической ассоциации и члена исполнительного комитета платформы Global 100% RE. Стефана Гсаенера.

"Я хочу обратиться ко всем и пообещать, что буду заниматься вопросом перехода человечества на 100% возобновляемых источников энергии 24/7. Я сделаю все, что от меня будет зависеть, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявила Р.Лыжичко.

"Недостаточно просто говорить. Недостаточно просто организовывать мероприятия. Для каждого человека переход на чистую энергию означает, в том числе, и отказ от искусственных вещей, от наркотиков. Для всего человечества и всей планеты это означает отказ от ядерной энергии, использования угля, нефти и газа - полный отказ от этой темной энергии и построенной на ней системы. Она разрушает всю нашу жизнь. Не только отдельную его часть", -обратилась амбассадор к собравшимся.

Р.Лыжичко подчеркнула, что видит свою миссию как амбассадора в том, чтобы сделать возобновляемую энергию наиболее популярной в мире: "И я знаю, как это сделать с помощью своего голоса. У меня есть программа и план действий. Я хочу, чтобы каждый человек на этой планете задался вопросом, какую энергию он использует. У нас достаточно сил и возможностей изменить это".

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Новости Украины, WindEnergy Hamburg 2018, Возобновляемая энергетика, МИД, Руслана Лыжичко.
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