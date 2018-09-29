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ВСУ впервые примут участие в учениях "Ярый защитник" в Канаде

ВСУ
08:19 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Вооруженные силы Украины впервые за всю историю примут участие в масштабных международных учениях "Ярый защитник", которые будут проходить в Канаде.

Вооруженные силы Украины впервые в истории будут участвовать в масштабных международных учениях "Ярый защитник" в Канаде. Об этом сообщили в министерстве обороны Канады.

"Целью учений является повышение навыков, необходимых для борьбы со взрывными угрозами, с которыми участники могут столкнуться во время операций", - пояснили в Минобороны Канады.

Кроме украинского подразделения и нескольких канадских, к учениям присоединятся также представители еще более 20 государств.

"Учения "Ярый защитник" привлекают так много государств и служб потому, что они чуть ли не единственные в мире предлагают детальные, реалистичные и всеобъемлющее тренировки во всех аспектах борьбы с взрывными угрозами, улучшая навыки, необходимые как в миротворческих операциях, так и на поле боя", - сказал командующий канадским Объединенным противовзрывным центром полковник Стив Жарден.

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В Минобороны добавили, что эти ежегодные учения проходят уже в шестой раз и в этом году продлятся с 1 по 19 октября на территории двух канадских военных баз в провинции Онтарио.

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Новости Украины, ВСУ, Канада, Международные учения, Учения в Канаде, Ярый защитник.
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