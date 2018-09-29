Сегодня День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста. 29-30 сентября 1941 года, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел военными безоружного гражданского населения. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 эсэсовцы убили почти все еврейское население города - более 50 тыс. мужчин, женщин, детей. Только в первые два дня расстрелов были убиты почти 34 тысяч человек. 1, 2, 8 и 11 октября расстреляли тех, кто не явился по приказу - еще около 17 тыс. человек.

Предпосылкой к проведению акции была откровенная ложь об участии евреев в минировании и взрывах на Крещатике, в результате которых погибло немало солдат и офицеров вермахта. Местом массовых расстрелов был избран Бабий Яр - балка на северо-западе Киева длиной в два с половиной километра, которая местами достигала 50-метровой глубины. В конце улицы устроили ворота, за которые людей пропускали группами по 30-40 человек. Предварительно их заставляли раздеваться, отбирали личные вещи, затем полицейские дубинками гнали жертв к проходам в насыпях на краю оврага. На противоположной стороне сидели пулеметчики. Тела расстрелянных скатывались по откосу на дно. После того, как ров заполнялся 2-3 слоями трупов, сверху их присыпали землей.

Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тыс. человек - евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники и представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали «лишними». Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до освобождения Киева от оккупантов.

В советское время о страшном событии предпочитали молчать. Одними из первых табуированную тему подняли писатели Виктор Некрасов, Анатолий Кузнецов, а также диссидент Иван Дзюба, который 29 сентября 1966 года выступил с речью перед участниками скорбной церемонии, назвав Бабий Яр «общей трагедией еврейского и украинского народов». Бабий Яр наряду с Освенцимом стал ужасным символом Холокоста на территории Восточной Европы и примером того, к чему приводят человеконенавистнические теории.

Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на государственном уровне и является свидетельством того, что в коллективной памяти народа подобные скорбные события не имеют никаких временных промежутков и любых сроков - они всегда живы, так же, как в жива боль от потери каждого, кто прошел дорогой смерти и погиб в братской могиле Бабьего Яра.