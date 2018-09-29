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День святых Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, традиции и запреты праздника

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День святых Веры, Надежды, Любови и Софии
09:03 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
unian.net

Новости Украины: Народная память собрала массу примет, связанных с днем христианских мучениц.

В конце сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а женщины с этими именами отмечают именины.

Традиции на День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В народе день святых мучениц называли "всесветными бабьими именинами" или "бабьим днем", поскольку именины в этот день отмечали множество женщин и девушек. Считается, что эти христианские святые покровительствуют женщинам в семейных и домашних делах.

По давней традиции, женщины, подобно Софии, оплакивавшей дочерей, должны начать день с плача. Слезы на "бабьи именины", как считалось, в течение года будут оберегать домашний очаг женщины от несчастий. В деревнях 30 сентября устраивали большие молодежные гуляния - так называемые "деревенские святцы". Молодые люди ходили на "вечерины", где могли встретить свою вторую половину. Семейные женщины в этот день шли в церковь, где покупали три свечи. Две из них ставили в храме, а одну несли в дом. В полночь свечу ставили в хлебный каравай, зажигали и 40 раз читали над ним молитву о домашнем покое. Утром этим караваем следовало накормить членов семьи.

Приметы на День Веры, Надежды, Любови и Софии: чего нельзя делать

Народная память собрала массу примет, связанных с днем христианских мучениц. Многие из них уходят корнями к дохристианским верованиям славян. Так, 30 сентября считался в народе непростым, опасным днем. Плохой приметой считалось назначить на этот день венчание или помолвку. В то же время, "деревенские святцы" были периодом знакомств и ухаживаний.

Согласно примете, на "бабьи именины" сватаются, а на Покрова - свадьбу играют. Женщинам в этот день нельзя заниматься домашними делами. Вместо этого следует "выплакаться" за себя и своих близких, а также пойти в церковь. У Софии просят здоровья для больных детей, об успешном зачатиии ребенка и избавлении от женских заболеваний.

Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы на погоду

Масса народных примет, связанных с 30 сентября, касаются предсказания погоды. В народе считается, что этот день всегда холодный и пасмурный, а после него начинаются первые в году настоящие заморозки. Согласно повериям, если 30 сентября пошел дождь, то прихода весны следует ждать рано. Если в этот день увидеть летящих журавлей или зяблика, то на Покрова можно ожидать мороза. Если еж в этот день располагает свое логово в глубине леса, а белка линяет снизу вверх – зима будет холодной. В народе считали, что 30 сентября собирается последний урожай яблок.

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Новости Украины, Вера, День святых, Запреты, Любовь, Надежда, Праздник, Приметы, София, Традиции.
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Новости общества Украины

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