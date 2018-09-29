Грицак: Возобновляемая энергетика может быть угрозой для Украины

Подключение систем возобновляемой энергетики к энергосистеме Украины может быть угрозой для энергетической безопасности всей страны.

Соответствующее письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману направил руководитель СБУ Василий Грицак, передает "Экономическая правда".

В сообщении Службы безопасности, которое оказалось в распоряжении издания, говорится о ненадлежащем выполнении своей работы должностными лицами "Укрэнерго".

"В частности, зафиксировано тенденцию к росту темпов присоединения к энергосистеме Украины объектов возобновляемой энергетики, прежде всего в южных областях и на территории так называемого "Острова Бурштынской ТЭС", - говорится в сообщении Грицака.

Отмечается, что компания "Укрэнерго" выдавала согласования технических условий на присоединение к энергосети Украины объектов возобновляемой энергетики вопреки интересам государства.

Это осуществлялось бы без учета реального состояния распределения потоков э/э, устойчивости генераторов АЭС/ТЭС, а также реальных потребностей реконструкции и модернизации оборудования.

В сообщении говорится о том, что существует проблема балансов мощности и энергии, а также надежности отдельных энергетических районов Украины.

Поэтому СБУ рекомендует поручить "Укрэнерго" проверить состояние выполнения договоров с объектами возобновляемой энергетики, а также обоснованность выданных в течение 2016-2018 годов условий на присоединение таких объектов к энергосети.

Ожидается, что к 2030 году производство электроэнергии в Украине на 50-90% будут обеспечивать возобновляемые источники, для чего в областях будут созданы децентрализованные энергетические системы.