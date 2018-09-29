СБУ обнародовала документы по Бабьему Яру

Центр исследования освободительного движения и архив Службы безопасности Украины обнародовали 36 свидетельств киевлян, собранных КГБ СССР, о событиях в Бабьем Яру, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра. С показаниями очевидцев можно ознакомиться по ссылке.

"К годовщине расстрелов евреев в Бабьем Яру Центр исследований освободительного движения совместно с Отраслевым государственным архивом СБУ публикует свидетельства очевидцев и тех, кому удалось чудом спастись в те страшные сентябрьские дни 1941-го", - отмечается в пресс-релизе Центра. В частности, директор архива Андрей Когут рассказал, что "обнародованная коллекция документов - это важная часть дела №48 с материалами о расследовании массовых уничтожений людей в Бабьем Яру в дни нацистской оккупации в Киеве, которая была сформирована в 1980 году и хранится сейчас в архиве СБУ".