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Хакерские атаки: Мининформ дал рекомендации пользователям Facebook

Facebook
23:26 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В Мининформе дали советы по безопасности пользователям Facebook.

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин дал рекомендации для пользователей Facebook в связи с последними событиями с безопасностью соцсети.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В меню "Настройка" своего профиля, в части "Безопасность" отмените разрешения для всех приложений, где вы были залогинены с помощью профиля ФБ (потом в каждый из них нужно будет залогиниться повторно, уже после проведения регламентных работ на своем профиле). Там же в "Настройках безопасности" отмените и удалите все устройства, на которых настроена автоматическая авторизация и вход в вашу учетную запись на ФБ (смартфоны, планшеты, ноутбуки)", - отметил Золотухин.

По его словам, необходимо также изменить свой пароль, установить двухфакторную аутентификацию.

"Сохраните резервные пароли для восстановления доступа, в случае утраты контроля над аккаунтом, компрометации телефонного номера или почтового ящика. Всегда думайте, когда новое приложение предлагает открыть свои данные профиля при авторизации через ФБ", - отметил Золотухин.

Как сообщалось ранее, в пятницу компания Facebook сообщила об атаке хакеров, которые воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов. Facebook обнаружила уязвимость в четверг и обратилась в полицию.

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Новости Украины, Facebook, Мининформ, Настройки безопасности, Хакерские атаки.
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