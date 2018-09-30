В Минздраве жителям Украины сообщили, о профилактике сердечнососудистых заболеваний

В министерстве здравоохранения Украины во Всемирный день сердца призвали заботиться о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачам при угрожающих симптомах, сообщает пресс-служба Минздрава в сети Facebook.

"Чтобы иметь здоровое сердце важно заботиться о профилактике: 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу", - отметили в Минздраве.

В пресс-службе отметили важность умения распознавать признаки угрожающих состояний, в частности, инфаркта и инсульта, и вовремя обращаться к экстренной помощи.

"От хронической формы любого сердечнососудистого заболевания умереть невозможно. Человек умирает от острого состояния, к которому приводит обострение болезни", - отмечают в министерстве.

В настоящее время в Украине развивается система региональных кардиоцентров, оснащенных современным ангиоргафическим оборудованием. В 2018 году впервые каждый украинец с острым инфарктом миокарда в критической ситуации может получить стент безвозмездно

Кроме того, по информации ведомства, действует правительственная программа "Доступные лекарства", по которой граждане могут получить бесплатно или за частичную оплату лекарства от сердечнсосудистых заболеваний.