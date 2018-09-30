День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

С 1 октября в Украине придется ездить с включенными фарами

Фары в дневное время
14:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Вне населенных пунктов в Украине с 1 октября водителей обязуют включать ходовые огни во время движения.

В Украине с 1 октября, во время движения вне населенных пунктов, необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает УНН.

"Вниманию водителей! С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток", - говорится в сообщении.

Также Верховная Рада приняла за основу проект закона № 8492 о внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 1 октября, Водители, Полиция, Украина, Фары.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Киев приедет экс-губернатор штата Калифорния Шварценеггер Итоги дня 29 сентября: День памяти жертв Бабьего Яра, День рождения Шевченко Мининформ дал рекомендации пользователям Facebook

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь