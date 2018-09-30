С 1 октября в Украине придется ездить с включенными фарами

В Украине с 1 октября, во время движения вне населенных пунктов, необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает УНН.

"Вниманию водителей! С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток", - говорится в сообщении.

Также Верховная Рада приняла за основу проект закона № 8492 о внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами.