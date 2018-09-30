Рада рассмотрит постановление об увольнении Линчевского

Во вторник, 2 октября, в Верховной Раде рассмотрят постановление об увольнении заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского. Об этом говорится в повестке дня Комитета ВР по вопросам здравоохранения, передает УНН.

"Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины об увольнении заместителя Министра здравоохранения Украины Линчевского Александра Владимировича", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Александр Линчевский во время отчета в Счетной палате заявил, что в Украине нет смысла финансировать лечение онкобольных. Сам замминистра считает, что его слова были вырваны из контекста. В последствии, Министерство здравоохранения опубликовало официальную стенограмму заседания Счетной палаты с выступлением заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.