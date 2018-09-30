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Церковь Грузии пока не дает оценок возможному Томосу УПЦ

Патриарх Илиа II
22:04 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Грузинская православная церковь и патриарх Илиа II заняли осторожную позицию в вопросе предоставления УПЦ Томоса и надеются на мирное решение проблемы.

Патриархия Грузии в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине воздерживается от оценок и ждет окончательной позиции Русской церкви и Вселенского патриархата.

"Инициатива Вселенской патриархии в связи с существующей в Украине сложной церковной ситуацией, как известно, привела к напряженности в отношениях между Константинопольской и Русской церквями. Считаем, что на данном этапе необходимо воздержаться от предварительных оценок, пока каждая из сторон не зафиксирует официальную и окончательную позицию, основанную на нормах канонического права", - говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении Грузинской патриархии. В патриархии отмечают, что данная тема является "очень чувствительной" и, как там считают, обсуждать и принимать решение, в первую очередь, должны эти две патриархии.

"Конечно, обе они чувствуют ответственность перед миллионами православных верующих, заботятся о единстве православных церквей и, надеемся, что они всячески попытаются найти пути для мирного решения проблемы, за что и мы возносим молитвы", - сказано в заявлении. Между тем, в воскресенье в ходе проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси католикос-патриарх Грузии Илиа Второй назвал нынешнее время в мире сложным и выразил надежду, что все трудности будут благополучно решены. "Время сложное. Эти трудности не только политические, но и церковные, но мы надеемся, что молитвами и мольбами Пресвятой Богородицы Господь исцелит эту нашу немощь", - сказал патриарх Грузии, обращаясь к присутствовавшему на воскресной службе в соборе игумену Великой лавры Святого Афанасия на горе Афон, архимандриту Продрому, который находится с визитом Грузии.

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Новости Украины, Грузия, Илиа II, Патриарх, Томос, УПЦ, Церковь.
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