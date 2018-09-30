День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

Филарет: Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном

Филарет
23:39 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Филарет сказал, что избрание главы УПЦ произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

Томос, то есть указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе.

Об этом сообщил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "5 каналу".

"Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата", - объяснил Филарет.

Как сообщалось, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии.

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии новой украинской церкви. Заседание Синода, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на октябрь.

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Автокефалия, Томос, УПЦ, Филарет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Новое оформление больничных в Украине: что изменилось Прогноз погоды в Украине 2 октября: немного потеплеет В Украине нападают на медработников

Последние новости

Леоненко: Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:26 Оптические иллюзии, сделанные при помощи макияжа (Фото)
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: В Украине стали известны даты ВНО-2019
В Украине стали известны даты ВНО-2019
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь