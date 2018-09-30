Филарет: Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном

Томос, то есть указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе.

Об этом сообщил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "5 каналу".

"Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата", - объяснил Филарет.

Как сообщалось, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии.

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии новой украинской церкви. Заседание Синода, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на октябрь.

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.