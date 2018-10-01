В Украине нападают на медработников

Только за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников, в течение 2013-2017 годов таких случаев произошло 543. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook, передает УНН.

"В течение 2013 - 2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенные против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Трое медиков умерли. А за прошлый год зафиксировано 152 таких случая", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что реальные показатели количества нападений значительно выше, поскольку очень часто при легких телесных повреждениях медики не обращаются в правоохранительные органы. Для обеспечения защиты медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей и создания безопасных условий их работы Министерство здравоохранения подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины.