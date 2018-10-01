День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

В Украине нападают на медработников

нападения на медиков
12:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине участились нападения на медработников, за последний год зафиксировано 152 нападения, за 2013-17 гг. было 543 нападения.

Только за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников, в течение 2013-2017 годов таких случаев произошло 543. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook, передает УНН.

"В течение 2013 - 2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенные против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Трое медиков умерли. А за прошлый год зафиксировано 152 таких случая", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что реальные показатели количества нападений значительно выше, поскольку очень часто при легких телесных повреждениях медики не обращаются в правоохранительные органы. Для обеспечения защиты медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей и создания безопасных условий их работы Министерство здравоохранения подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Медики, Минздрав, Нападения, Нацполиция, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Новое оформление больничных в Украине: что изменилось Прогноз погоды в Украине 2 октября: немного потеплеет НАБУ не имеет отношения к рекламе в метро с изображением Сытника

Последние новости

Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь