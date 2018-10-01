ВНО-2019 по 2 предметам будут сдавать в колледжах и учреждениях профобразования

В 2019 году учащиеся учреждений профессионального образования и студенты вузов, получающие аттестат о полном общем среднем образовании, будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины со ссылкой на соответствующий приказ, которым урегулировано проведение ВНО в 2019 году.

Так, первым будет тестирование по украинскому языку и литературе, а вторым - на выбор математика или история Украины (период ХХ в. - начало XXI в.).

В МОН напомнили, что в 2019 году ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля. Каждый зарегистрированный сможет сдать тест максимум по четырем учебным предметам из перечня: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Выпускникам школ результаты ВНО по трем предметам засчитываться как оценка по ГИА. Они должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (по выбору участника); один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык). Результат теста по иностранному языку засчитываться как ГИА за выполнение выпускниками школ задач: академического уровня, если они изучали этот язык на уровне стандарта или академическом уровне; академического и профильного уровней, если изучали язык на профильном уровне.