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ВНО-2019 по 2 предметам будут сдавать в колледжах и учреждениях профобразования

ВНО
16:00 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство образования сообщило, что в 2019 году учащиеся учреждений профессионального образования и студенты колледжа будут сдавать ВНО по двум предметам.

В 2019 году учащиеся учреждений профессионального образования и студенты вузов, получающие аттестат о полном общем среднем образовании, будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины со ссылкой на соответствующий приказ, которым урегулировано проведение ВНО в 2019 году.

Так, первым будет тестирование по украинскому языку и литературе, а вторым - на выбор математика или история Украины (период ХХ в. - начало XXI в.).

В МОН напомнили, что в 2019 году ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля. Каждый зарегистрированный сможет сдать тест максимум по четырем учебным предметам из перечня: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

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Выпускникам школ результаты ВНО по трем предметам засчитываться как оценка по ГИА. Они должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (по выбору участника); один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык). Результат теста по иностранному языку засчитываться как ГИА за выполнение выпускниками школ задач: академического уровня, если они изучали этот язык на уровне стандарта или академическом уровне; академического и профильного уровней, если изучали язык на профильном уровне.

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Новости Украины, ВНО-2019, Государственная итоговая аттестация, Два предмета, Минобразования, Студенты колледжа, Ступленты профтехучилища.
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