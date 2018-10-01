ВНО-2019 по 2 предметам будут сдавать в колледжах и учреждениях профобразования
Новости Украины: Министерство образования сообщило, что в 2019 году учащиеся учреждений профессионального образования и студенты колледжа будут сдавать ВНО по двум предметам.
В 2019 году учащиеся учреждений профессионального образования и студенты вузов, получающие аттестат о полном общем среднем образовании, будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины со ссылкой на соответствующий приказ, которым урегулировано проведение ВНО в 2019 году.
Так, первым будет тестирование по украинскому языку и литературе, а вторым - на выбор математика или история Украины (период ХХ в. - начало XXI в.).
В МОН напомнили, что в 2019 году ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля. Каждый зарегистрированный сможет сдать тест максимум по четырем учебным предметам из перечня: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
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Выпускникам школ результаты ВНО по трем предметам засчитываться как оценка по ГИА. Они должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (по выбору участника); один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык). Результат теста по иностранному языку засчитываться как ГИА за выполнение выпускниками школ задач: академического уровня, если они изучали этот язык на уровне стандарта или академическом уровне; академического и профильного уровней, если изучали язык на профильном уровне.