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Перевод часов на зимнее время 2018 в Украине: как защитить здоровье

Перевод стрелок часов
16:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В конце октября украинцы должны будут перевести стрелки часов на час назад, но благодаря советам дискомфорт от перехода на новое время останется незаметным.

Уже в октябре украинцы должны будут перевести стрелки часов. В сентябре в Украине шли разговоры об отмене возвращения на зимнее время. Минэкономразвития допускало такую возможность, однако окончательно такое решение пока не принято. А значит Украину ждет очередной перевод часов осенью на час назад и как всегда приговаривают в таких случаях - "будем на час дольше спать".

Когда в Украине переводят часы на зимнее время:

Согласно постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года, перевод времени на зимнее в Украине традиционно пройдет в ночь на последнее воскресенье октября, то есть 28 октября в 04:00 утра.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

Советы по переводу часов:

Часы, которые нуждаются в ручном переводе, лучше перевести вечером в субботу, перед тем как ложиться спать. А вот с современными гаджетами лучше так не делать. Дело в том, что смартфоны, ноутбуки и планшеты запрограмированны так, что сами установят точное время по Киеву.

Как физически перенести перевод часов:

При переходе на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушения сна, поэтому на адаптацию организму нужна примерно неделя.

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Если следовать некоторым правилам, то дискомфорт от перевода стрелок часов на зимнее время в 2018 году будет не таким заметным.

Врачи советуют за неделю до перевода часов на зимнее время соблюдать такое правило:

  • Каждый день ложиться спать на 15 минут раньше обычного.
  • Вечером перед сном старайтесь принимать теплую ванну, пейте травяные чаи и настраивайте себя только на позитивные мысли.

Когда в Украине хотели отменить перевод часов:

В 2011 году в Украине уже пробовали отменить перевод часов, однако эта попытка оказалась неудачной из-за кратковременности светлой поры суток. В частности жители западных областей жаловались на то, что из-за отмены перехода на зимнее время, световой день у них начинается очень поздно.

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