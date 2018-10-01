В МИД призывают украинцев, находящихся в Индонезии, сообщить о себе родным

Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Закликаємо громадян України, які можуть перебувати в Індонезії, повідомити про себе рідним. Просимо утриматися від відвідання територій, охоплених стихійним лихом. https://t.co/0y2mwiIKj7 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 октября 2018 г.

Призываем граждан Украины, которые могут находиться в Индонезии, сообщить о себе родным. Просим воздержаться от посещения территорий, охваченных стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

Напомним, в Индонезии 28 сентября произошли два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).