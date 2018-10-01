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В МИД призывают украинцев, находящихся в Индонезии, сообщить о себе родным

Стихийное бедствие в Индонезии
17:26 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Украины призывают украинцев сообщить о себе родным и воздержаться от посещения территории, где произошло стихийное бедствие.

Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Призываем граждан Украины, которые могут находиться в Индонезии, сообщить о себе родным. Просим воздержаться от посещения территорий, охваченных стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

Напомним, в Индонезии 28 сентября произошли два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Число жертв землетрясения и цунами, после этого "накрыло" остров Сулавеси в Индонезии, достигло 1203 человек. 

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