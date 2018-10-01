В МИД призывают украинцев, находящихся в Индонезии, сообщить о себе родным
Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Украины призывают украинцев сообщить о себе родным и воздержаться от посещения территории, где произошло стихийное бедствие.
Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.
Закликаємо громадян України, які можуть перебувати в Індонезії, повідомити про себе рідним. Просимо утриматися від відвідання територій, охоплених стихійним лихом. https://t.co/0y2mwiIKj7
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 октября 2018 г.
Призываем граждан Украины, которые могут находиться в Индонезии, сообщить о себе родным. Просим воздержаться от посещения территорий, охваченных стихийным бедствием", - говорится в сообщении.
Напомним, в Индонезии 28 сентября произошли два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Число жертв землетрясения и цунами, после этого "накрыло" остров Сулавеси в Индонезии, достигло 1203 человек.