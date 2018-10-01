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В Украине стали известны даты ВНО-2019

ВНО-2019
20:26 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии.

В 2019 году регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 5 февраля и продлится до 25 марта. Дополнительного периода для внесения изменений в регистрационные данные не будет. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании будет проходить с 5 февраля по 25 марта 2019 года. Руководители учреждений образования смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 18 марта 2019 года. Обращаем внимание на то, что дополнительного периода для перерегистрации участников внешнего независимого оценивания 2019 года не предусмотрено. Поэтому изменять регистрационные данные можно будет только до 25 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что приглашения-пропуски участники ВНО смогут загрузить до 30 апреля.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языку - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

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Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе, физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, которые не имели возможности зарегистрироваться в основной период(в частности, участники антитеррористической операции, лица из оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донбасса), будет проходить с 3 по 20 мая 2019 года. График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет обнародован до 30 апреля 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания участники дополнительной сессии получат до 18 июля.

Как сообщалось ранее, в этом году у украинцев будет три выходных дня подряд, поэтому смогут планировать путешествия поездами, в частности, в эти дни дополнительные поезда отправятся в самых популярных направлениях — во Львов, Хмельницкий и Одессу.

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Новости Украины, Внешнее независимое оценивание, ВНО-2019, Украина.
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