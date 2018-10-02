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МИД: Путешествие украинцев в Индонезию небезопасно из-за землетрясения и цунами

МИД Украины
05:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещений Индонезии.

Посольство Украины в Республике Индонезия предостерегает граждан Украины от поездок в эту страну, поскольку там произошло мощное землетрясение и вызванное им цунами.

"Посольство Украины в Республике Индонезия рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения г.Палу и район Донггала провинции Центральный Сулавеси в связи с мощным землетрясением и вызванным им цунами", – говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины в понедельник.

В информации также размещена ссылка, по которой можно ознакомиться с подробной информацией о безопасности аспектов пребывания в Индонезии:: https://indonesia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Республике Индонезия: + 628788-489-0918, электронная почта: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]

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Новости Украины, Индонезия, МИД Украины, Новости Украины, Посольство Украины в Республике Индонезия, Украина.
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