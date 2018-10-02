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В Минздраве рассказали, какие инфекции чаще всего атакуют украинцев

Лаборатория
07:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Возбудителями инфекционных заболеваний являются патогенные микроорганизмы, например бактерии, вирусы, паразиты или грибки.

В Украине с начала этого года по состоянию на 28 сентября зарегистрировано 645 вспышек инфекционных заболеваний против 175 вспышек за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья МЗ Украины.

"Вследствие 645 вспышек заболели 6 083 человека, в том числе 4 285 детей. Из 645 зарегистрированных вспышек определено: кори - 493, сальмонеллеза - 46, ОКИ неопределенной этиологии - 33, ротавирусного энтерита - 30, вирусным гепатитом А, ОКИ установленной этиологии - по 20, шигельозу - 2 и дифтерии - 1. За 39 недель этого года вспышки регистрировали во всех регионах Украины. Наибольшее количество - в Львовской области (100 случаев), в Одесской (71 случай) и Волынской (70 случаев)", - отметили в ведомстве.

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Также в центре проинформировали, что за 39 неделю этого года (22-28 сентября) в стране зарегистрирована 21 вспышка инфекционных заболеваний, а за аналогичный прошлогодний период их было только 8.

"Вспышки инфекционных заболеваний зарегистрированы во Львовской области - 7, Тернопольской - 4, Ивано-Франковской - 3, в Винницкой - 2, Волынской, Донецкой, Кировоградской, Черниговской областях и г. Киеве - по 1. Из 21 вспышки выявлено: кори - 15 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) - 4, сальмонеллеза и ротавирусного энтерита - по 1 случаю. За неделю вследствие инфекционных вспышек заболел 151 человек, в том числе, 112 детей", - подчеркнули в центре.

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Новости Украины, Заболевание, Инфекции, Минздрав, Министерство здравоохранения Украины, Украина.
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