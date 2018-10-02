Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Новости Украины: Октябрь уже начался, и с этого месяца украинцев ожидает немало новшеств.
Украинцев с октября ожидает новый призыв на военную службу, старт отопительного сезона, перевод часов и дополнительные выходные! А водителям уже с 1 октября обязательно нужно включать ближний свет фар.
Отопительный сезон
До официального старта отопительного сезона осталось чуть больше двух недель.
Начать отопительный сезон обещают традиционно с 15 октября. Но если погода будет либо слишком теплой, либо не по сезону холодной, то местные власти могут переносить дату включения отопления. Например, если среднесуточная температура три дня подряд будет составлять ниже 8 градусов тепла, то это - повод для включения отопления.
Как сообщили в правительстве, в подземных хранилищах (ПХГ) уже больше 16 млрд кубометров и до начала отопительного сезона туда закачают еще минимум полмиллиарда кубов. В итоге, к началу отопительного сезона в ПХГ будет около 17 млрд кубометров. Этого должно хватить, чтобы пройти отопительный сезон. Для сравнения, в прошлом году по состоянию на 15 октября в хранилищах находилось 16,8 млрд кубометров газа.
Новые правила для водителей
С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.
Дело в том, что в указанный период световой день сокращается и возникают погодные условия, при которых часто снижается видимость на дороге. В связи с этим в 2016 году было принято решение о введении новой нормы для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.
За игнорирование данной нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
Выходные и праздники
В октябре украинцев ждет девять официальных выходных.
14 октября, Украина отмечает День защитника Украины, поэтому, согласно распоряжению Кабмина, граждан страны ждет выходной в понедельник, 15 октября.
14 октября, воскресенье, – День защитника Украины, который совпадает с большим церковным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы;
- понедельник, 15 октября, – перенесенный с воскресенья выходной;
- 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 октября – выходные субботы и воскресенья
Осенний призыв
С 1 октября в Украине стартует осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно.
Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь. Во время осеннего призыва на срочную службу призовут 17 960 человек. В Генштабе это объяснили это решение попыткой повысить качество подбора призывников.
Главные изменения для украинцев в октябре: тарифы, субсидии на зиму и цены на газ
Переход на зимнее время
Уже в конце октября украинцы традиционно переведут стрелки часов. В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на "зимнее" время, поэтому в четыре утра стрелки часов следует перевести на один час назад. Еще с сентября шли разговоры об отмене возвращения на зимнее время. Правительство допускало такую возможность, однако окончательно такое решение пока не принято.
Больничные по-новому
В Украине вступил в силу новый порядок начисления больничных листов.
Что изменится:
- соцстрах пообещал уменьшить количество проверок работодателей с 1 октября;
- введут новую форму заявления-расчета;
- застрахованных лиц будут уведомлять о выплате средств;
- меняются сроки подачи заявления-расчета;
- введен предварительный контроль правильности начисления выплат.