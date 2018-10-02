День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре

Смотрите фото (5)
Какие новшества ожидают украинцев в октябре
10:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Октябрь уже начался, и с этого месяца украинцев ожидает немало новшеств.

Украинцев с октября ожидает новый призыв на военную службу, старт отопительного сезона, перевод часов и дополнительные выходные! А водителям уже с 1 октября обязательно нужно включать ближний свет фар. 

Отопительный сезон

До официального старта отопительного сезона осталось чуть больше двух недель.

Начать отопительный сезон обещают традиционно с 15 октября. Но если погода будет либо слишком теплой, либо не по сезону холодной, то местные власти могут переносить дату включения отопления. Например, если среднесуточная температура три дня подряд будет составлять ниже 8 градусов тепла, то это - повод для включения отопления.

Как сообщили в правительстве, в подземных хранилищах (ПХГ) уже больше 16 млрд кубометров и до начала отопительного сезона туда закачают еще минимум полмиллиарда кубов. В итоге, к началу отопительного сезона в ПХГ будет около 17 млрд кубометров. Этого должно хватить, чтобы пройти отопительный сезон. Для сравнения, в прошлом году по состоянию на 15 октября в хранилищах находилось 16,8 млрд кубометров газа.

Новые правила для водителей

С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Дело в том, что в указанный период световой день сокращается и возникают погодные условия, при которых часто снижается видимость на дороге. В связи с этим в 2016 году было принято решение о введении новой нормы для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

За игнорирование данной нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Выходные и праздники

В октябре украинцев ждет девять официальных выходных.

14 октября, Украина отмечает День защитника Украины, поэтому, согласно распоряжению Кабмина, граждан страны ждет выходной в понедельник, 15 октября.

14 октября, воскресенье, – День защитника Украины, который совпадает с большим церковным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы;

  • понедельник, 15 октября, – перенесенный с воскресенья выходной;
  • 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 октября – выходные субботы и воскресенья

Осенний призыв

С 1 октября в Украине стартует осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно.

Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь. Во время осеннего призыва на срочную службу призовут 17 960 человек. В Генштабе это объяснили это решение попыткой повысить качество подбора призывников.

Главные изменения для украинцев в октябре: тарифы, субсидии на зиму и цены на газ

Переход на зимнее время

Уже в конце октября украинцы традиционно переведут стрелки часов. В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на "зимнее" время, поэтому в четыре утра стрелки часов следует перевести на один час назад. Еще с сентября шли разговоры об отмене возвращения на зимнее время. Правительство допускало такую возможность, однако окончательно такое решение пока не принято.

Больничные по-новому

В Украине вступил в силу новый порядок начисления больничных листов.

Что изменится: 

  • соцстрах пообещал уменьшить количество проверок работодателей с 1 октября;
  • введут новую форму заявления-расчета;
  • застрахованных лиц будут уведомлять о выплате средств;
  • меняются сроки подачи заявления-расчета;
  • введен предварительный контроль правильности начисления выплат.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Больничные, Выходные в октябре, Октябрь, Осенний призыв, Отопительный сезон, Переход на зимнее время.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Стало известно, сколько времени нужно на внедрение электронных учебников В Минздраве рассказали, какие инфекции чаще всего атакуют украинцев МИД: Путешествие украинцев в Индонезию небезопасно из-за землетрясения и цунами

Последние новости

Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Стартовал Парижский автосалон 2018
03 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь