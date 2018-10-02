Амосова повторно уволена с должности ректора НМУ

Министерство здравоохранения повторно уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, повторное увольнение произошло после того, как ведомство восстановило ее в должности ректора НМУ во исполнение решения Печерского суда Киева.

В Минздраве напомнили, что в марте 2016 года Госфининспекция во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября-2012 по 1 декабря-2015 выявила ряд нарушений и обязала руководство НМУ устранить их.

"Требования были выполнены не в полном объеме, несмотря на то, что университет в течение двух последних лет письменно сообщал о принятии необходимых мер. Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции, превысила 3 млн грн", - сообщает Минздрав.

В частности, по информации министерства, на 1 октября 2018 года полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки на сумму около 2 млн грн.

В то же время, как сообщает Минздрав, "Е.Амосова 20 сентября приступила к исполнению обязанностей ректора НМУ им. А.А. Богомольца, не имея никаких полномочий для этого. Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректора НМУ и об отмене всех приказов, которые выдавал признанный Минздравом и.о. ректора Александр Науменко".

Ведомство обратило внимание, что Минздрав пригласил Е.Амосову "ознакомиться с приказами, однако она так и не появилась в ведомстве".

Как сообщалось, 20 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск экс-ректора НМУ им. А.Богомольца Екатерины Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении. Решение суда, которое вступает в силу с момента окончания срока подачи апелляционной жалобы (в течение 30 дней), Минздрав счел "сомнительным" и заявил о подготовке апелляции. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что для восстановления Е.Амосовой в должности должен быть издан соответствующий приказ Минздрава, без которого Е.Амосова не имеет полномочий принимать какие-либо решения в качестве ректора НМУ.

В свою очередь сама Е.Амосова, комментируя формат выполнения решения суда, заявила, что "оно вступает в силу немедленно, а внесение сведений в ЕГР не является индикатором, туда в установленном порядке входит решение суда". Как сообщалось, в феврале 2018 года, министерство решило временно отстранить Е.Амосову от исполнения обязанностей в связи со срывом назначенного на 20 февраля в НМУ экзамена "Крок 1. Стоматология" из-за конфликта между университетом и Центром тестирования при Минздраве.

Позднее, 30 марта 2018 года комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов признала работу Е.Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Е.Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Е.Амосова второй раз не явилась для отчета о результатах своей работы. При этом, ректор позже заявила, что вследствие отстранения она была лишена возможности исполнять соответствующие обязанности, в том числе представлять отчет. В тот же день 30 марта Минздрав отдал распоряжение об увольнении Е.Амосовой с 16 апреля с должности ректора университета из-за невыполнения условий контракта, ректор со своей стороны заявила о намерении оспаривать приказ в суде.