День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

Амосова повторно уволена с должности ректора НМУ

Екатерина Амосова
20:18 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ.

Министерство здравоохранения повторно уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, повторное увольнение произошло после того, как ведомство восстановило ее в должности ректора НМУ во исполнение решения Печерского суда Киева.

В Минздраве напомнили, что в марте 2016 года Госфининспекция во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября-2012 по 1 декабря-2015 выявила ряд нарушений и обязала руководство НМУ устранить их.

"Требования были выполнены не в полном объеме, несмотря на то, что университет в течение двух последних лет письменно сообщал о принятии необходимых мер. Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции, превысила 3 млн грн", - сообщает Минздрав.

В частности, по информации министерства, на 1 октября 2018 года полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки на сумму около 2 млн грн.

В то же время, как сообщает Минздрав, "Е.Амосова 20 сентября приступила к исполнению обязанностей ректора НМУ им. А.А. Богомольца, не имея никаких полномочий для этого. Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректора НМУ и об отмене всех приказов, которые выдавал признанный Минздравом и.о. ректора Александр Науменко".

Ведомство обратило внимание, что Минздрав пригласил Е.Амосову "ознакомиться с приказами, однако она так и не появилась в ведомстве".

Как сообщалось, 20 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск экс-ректора НМУ им. А.Богомольца Екатерины Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении. Решение суда, которое вступает в силу с момента окончания срока подачи апелляционной жалобы (в течение 30 дней), Минздрав счел "сомнительным" и заявил о подготовке апелляции. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что для восстановления Е.Амосовой в должности должен быть издан соответствующий приказ Минздрава, без которого Е.Амосова не имеет полномочий принимать какие-либо решения в качестве ректора НМУ.

В свою очередь сама Е.Амосова, комментируя формат выполнения решения суда, заявила, что "оно вступает в силу немедленно, а внесение сведений в ЕГР не является индикатором, туда в установленном порядке входит решение суда". Как сообщалось, в феврале 2018 года, министерство решило временно отстранить Е.Амосову от исполнения обязанностей в связи со срывом назначенного на 20 февраля в НМУ экзамена "Крок 1. Стоматология" из-за конфликта между университетом и Центром тестирования при Минздраве.

Позднее, 30 марта 2018 года комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов признала работу Е.Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Е.Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Е.Амосова второй раз не явилась для отчета о результатах своей работы. При этом, ректор позже заявила, что вследствие отстранения она была лишена возможности исполнять соответствующие обязанности, в том числе представлять отчет. В тот же день 30 марта Минздрав отдал распоряжение об увольнении Е.Амосовой с 16 апреля с должности ректора университета из-за невыполнения условий контракта, ректор со своей стороны заявила о намерении оспаривать приказ в суде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Екатерина Амосова, Минздрав, НМУ, Увольнение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

За один день в Украине пятеро детей покончили жизнь самоубийством Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре Синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 3 октября: все знаки Зодиака Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:09 Нурмагамедов - о предстоящем бое против Макгрегора
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь